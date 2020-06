Tras vencer 0-1 al Werder Bremen como visitante, el Bayern Münich se proclamó campeón de la Bundesliga alemana por octava ocasión consecutiva.

Con 76 puntos en 32 partidos jugados, el Bayern le saca 10 puntos de ventaja a su máximo rival y más cercano perseguidor, el Borussia Dortmund, que cuenta con 66 unidades.

A falta de dos jornadas por jugar, es matemáticamente imposible que algún equipo alcance a los rojos, que son la escuadra más ganadora en la historia de la Bundesliga con 30 títulos.

Un solitario gol del delantero polaco, Robert Lewandowski, valió el título que acrecienta la hegemonía del gigante de Baviera en la liga alemana.

Ni la expulsión de la joven estrella del Bayern, Alphonso Davies, al minuto 79, jugó a favor del Bremen, que tuvo que presenciar en su cancha como los dirigidos por Hans Dieter-Flick se coronaban una vez más.

En cancha ajena y sin público a causa de la pandemia por coronavirus, el Bayern Münich tuvo un festejo un tanto ‘insípido’, pero eso no le quita valor a un título que lo hace pasar a la historia como uno de los equipos que más han dominado en su liga.

Como buen equipo alemán, los rojos festejaron con cerveza. El defensa francés, Lucas Hernández, subió fotos del pequeño festejo, donde se ve a jugadores como Ivan Perisic, Michael Cuisance, Kingsley Coman, Benjamin Pavard y Manuel Neuer disfrutando del sabor de la victoria con la típica bebida alemana.

You never forget your first 🏆

Congrats, boys! 🍾🍻#MEI8TER @LucasHernandez @BenPavard28 @MichaelCUISANCE pic.twitter.com/ODaMMzsPyo

— FC Bayern English (@FCBayernEN) June 16, 2020