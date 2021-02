Un bebé de tan solo 4 meses de edad fue dejado a la intemperie en Carolina del Norte.

Un padre originario de Wilson y su novia fueron arrestados como consecuencia de su descuido.

Daryl Barnes III fue acusado de delito grave de abuso infantil.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Mientras que Keosha Parker fue acusada de delito grave de abuso infantil e intento de asesinato en primer grado.

La policía llegó al lugar y descubrió una fiesta en la que se perdió el bebé

Los agentes de la policía de Wilson dijeron que fueron llamados al America’s Best Value Inn en la U.S. Highway 301.

La denuncia fue recibida alrededor de las 11:30 de la mañana del viernes 12 de febrero debido a un informe de la desaparición de un niño.

Inexplicablemente, el bebé se había extraviado durante la noche en Wilson.

Cuando llegaron, la policía dijo que hablaron con la madre del bebé, Dominque Sanders, quien dijo que su niño desapareció temprano esa mañana.

La policía descubrió que hubo una fiesta en el hotel el jueves por la noche.

El festejo involucró a varias habitaciones y Barnes estaba en la fiesta, pero tuvo una pelea verbal con Sanders.

La última persona en tener posesión del bebé fue Parker, según descubrió la policía.

Las imágenes de la cámara de seguridad mostraron a Parker sosteniendo al niño y caminando por el hotel.

De pronto, ella entra en una habitación a través de una ventana rota, permanece allí durante varios minutos y luego sale y se aleja de la vista de la cámara.

En estado crítico

Después de revisar el video de seguridad y hablar con Parker, el bebé fue encontrado afuera en la propiedad del hotel en estado crítico.

El dueño del hotel, Rohit Kumar, dijo que Parker no fue visto nuevamente en las imágenes de seguridad porque el lugar donde se dejó al bebé estaba fuera de la vista.

El bebé fue llevado al Centro Médico Vidant en Greenville y se espera que se recupere por completo.

“Encontraron al niño y todos están felices en ese momento”, dijo Kumar.

La fianza se fijó en 250,000 dólares para Barnes y 500,000 dólares para Parker.