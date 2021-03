Bebé de un año baleado accidentalmente por oficial en tiroteo mortal

Un bebé de un año está en el hospital después de que un oficial de policía de Houston (HPD) le disparó por accidente en un tiroteo mortal.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 11:30 pm el miércoles 3 de marzo por la noche en una gasolinera Chevron cerca de Southwest Freeway y Beechnut.

La madre del bebé estaba estacionada en el surtidor 4. Ella estaba afuera de su auto cargando gasolina y su bebé estaba en el asiento trasero.

De repente, un sospechoso en un Mercedes negro se estrelló en la estación de gas, saltó del Mercedes y se subió al automóvil de la mujer, según la policía.

La policía de Houston había estado persiguiendo al hombre durante unas tres millas. Dicen que el Mercedes negro que conducía posiblemente estaba relacionado con dos robos agravados.

Los oficiales pensaron que estaba a punto de robar el auto de la mujer.

La policía dice que el hombre tenía un arma; los oficiales le dijeron que la dejara caer.

Según la policía, el hombre no dejó caer el arma, y ​​fue entonces cuando el oficial disparó, golpeando no solo al sospechoso, sino también al niño de 1 año en el asiento trasero.

El oficial no sabía que el bebé estaba en el auto, según los oficiales.

El oficial ha sido puesto en licencia administrativa mientras los investigadores revisan el incidente.

“Lo más importante aquí mismo, para toda nuestra ciudad, ore por este niño de 1 año y esa madre“, dijo Troy Finner, subdirector ejecutivo del HPD, en un live en Periscope. “¿Te imaginas? Está bombeando gasolina, probablemente viniendo del trabajo o lo que sea, y tiene que pasar por esto. Y ahora está en el hospital y todos estamos orando por ese bebé“.

