Bebé es grabado mientras esquía en un Lago en Utah

Un bebé de seis meses fue grabado mientras esquiaba en las aguas, video que se ha tornado viral en las redes sociales.

La toma sobre el pequeño Rich Humphreys se grabó en un lago en Utah, Estados Unidos. En la grabación se puede percibir cómo disfruta de la actividad deportiva desde temprana edad al tiempo que sonríe a la cámara.

La madre del pequeño, Mindi Tagge Humpherys, dijo que su niño es un pequeño aventurero con tan solo seis meses.

“El esquiador acuático más joven del mundo”, escribió la mamá.

La mamá tiene cerca de tres mil seguidores de Instagram. Mientras que el papá del menor, Rich Casey Humpherys, tiene poco más de 12 mil. En su caso, el video del menor que publicó tiene más de 22 mil “likes”.

“Me fui a esquiar porque cumplí seis meses”, dijo el papá en voz del niño.

“¡Ese es el trato!”, agregó.

Las redes sociales se han alocado con el bebé que ha provocado desde ternura hasta carcajadas. No obstante, hubo usuarios los cuales comentaron que no los padres no fueron conscientes, pues lo colocaron en riesgo al no estar el cuerpo del bebé preparado para este tipo de deporte.

