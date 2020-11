Bebe Rexha fue saboteada durante el desfile de Macy’s

Esta mañana se celebró el Macy’s Thanksgiving Day Parade y durante su presentación como invitada especial, la cantante de Nueva York, Bebe Rexha fue saboteada, por nada más y nada menos que… un pedazo de confeti.

La cantante de temas como I’m a Mess, Say my Name y Me, Myself and I, se presentó esta mañana en Nueva York, en el escenario de la empresa de pavos Jennie-O al lado de una escultura gigante de un pavo dorado.

Mientras estaba en el escenario, al lado de bailarines que llevaban una mascarilla dorada y abanicos en forma de colas de pavo, Bebe Rexha presentó Baby I’m Jealous, tema que interpreta al lado de Doja Cat, aunque ella no estuvo en el desfile.

Fue al final de la presentación que un confeti tapó la cámara y con ello bloqueó el cierre de la presentación de la cantante 31 años y nos regaló un momento a la Mike Wazawski en Monsters Inc, con lo que Bebe Rexha fue saboteada por su propia producción.

Antes de ver la imagen del saboteaje, mira un poco del concierto de Bebe, que lucía así:

Al cerrar su presentación el confeti la bloqueó por completo (sí, el cuadro negro es el confeti tapando a la cantante).

Debido al coronavirus, este año el desfile tuvo algunas modificaciones, como el hecho de que fue virtual.

Y otras de las estrellas que se presentaron fueron el comediante Jimmy Fallon y el grupo estadounidense de rap alternativo The Roots.