Beca tecnológica dio segunda oportunidad a latino que fue despedido por ayudar a su familia

Cuando la pandemia del coronavirus comenzó, Miguel Ávila se vio forzado a tomar una decisión difícil.

En ese entonces trabajaba en una empresa de tecnología, pero el negocio de construcción de piscinas de su familia, Daily View Pools, estaba pasando por un momento económico delicado.

“Definitivamente hubo una baja en la cantidad de trabajo que podíamos hacer”, dijo Ávila. “A mucha gente le daba miedo tener obreros en sus hogares.”

Con una caída en los ingresos de un 40 %, señala que se sentía responsable de apoyar a su familia. Recuerda que fue su idea comenzar la compañía en el 2016. Fuera de él, toda su familia depende de los ingresos de ese negocio para vivir.

“Sentía que necesitaba ayudarlos durante ese período dificultad. Eso hizo que me enfocara menos en mi trabajo, y más en apoyar a mi familia.”

Ávila menciona que al dedicar sus esfuerzos para ayudar a recuperar el negocio familiar, comenzó a fallar en el empleo que tenía en la compañía de tecnología. Al poco tiempo, lo despidieron.

“Sabía que era inevitable,” explicó Ávila. “Sentía que tenía que elegir entre enfocar mi tiempo y energía en ayudar a mi familia a seguir con el negocio y mantener a todos los empleados o enfocarme en mí y decirles: ‘perdón, ese no es mi problema.’”

A los pocos días de perder su trabajo, según comenta, recibió un salvavidas. Fue aceptado en Tech Elevator, un programa de entrenamiento de programación tecnológica de 14 semanas que prepara a sus estudiantes para que sean desarrolladores de software.

Ávila indica que solicitó entrar al programa con la esperanza de fortalecer sus habilidades de codificación, las cuales le servirían para automatizar algunos de los trabajos en el negocio familiar de construcción.

“Creo que este programa fue perfecto porque me brindó la flexibilidad para trabajar en aquello en lo que necesitaba y ampliar mis habilidades tecnológicas, al tiempo que ayudaba a mi familia”, explicó.

La ciudad de Charlotte se asoció con Tech Elevator y aportó becas para 11 estudiantes. Se utilizó dinero del CARES Act para cubrir el costo de $15,000 del programa para ayudar a personas que que habían sido afectadas financieramente por el COVID-19, como fue le caso de Ávila.

“Todo lo que había ahorrado durante el año y medio que llevaba trabajando lo utilicé para ayudar al negocio de mi familia. Básicamente me quedé sin plata,” comentó Ávila. “El hecho de haber recibido la beca fue lo que me dio la oportunidad de hacer parte del programa. De otra manera, no hubiese podido hacerlo.”