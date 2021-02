A través de redes sociales, la cantante mexicana Belinda compartió con sus seguidores su luto y dolor por la muerte de su abuelita, quien recientemente falleció en España y mostró a sus fans la forma en que sufre.

Fue desde sus historias de Instagram, en donde tiene más de 13 millones de seguidores, que la actriz y estrella musical mexicana compartió un mensaje de luto.

Además, la intérprete de Bella Traición y En La Oscuridad le escribió a su abuelita y le pidió que por favor le diga que su muerte no es real y que sigue con ella.

¡Abuelita, dime que estás conmigo, por favor! ¡Que no es real que te me fuiste! No puedo creerlo, no puedo.