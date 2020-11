Ben Affleck sufrió un ataque de pánico tras probar marihuana, así lo revela en el libro “Alright, Alright, Alright, Alright: Oral History of Richard Linklater’s Dazed and Confused”.

En dicho libro, el actor de 46 años confiesa que tuvo una mala experiencia al probar marihuana a los 15 años:

Tuve una mala experiencia con la marihuana cuando tenía 15 años. Tuve un ataque de pánico disociativo. Solo fumaba marihuana si todos los demás fumaban y tuve que hacer una especie de ‘Bill Clinton’ y fingirlo. Realmente no me gustaba la marihuana.

De esta forma, Affleck hizo una referencia a una confesión del expresidente Bill Clinton, quien en una entrevista en 1992 dijo que había experimentado con marihuana cuando estudiaba en Oxford, pero que si bien participó, no la inhaló.

En el mismo libro, el actor de Perdida, Argo y En Busca del Destino, entre otras cintas, dijo que en ese entonces tampoco tomaba y que su alcoholismo llegó muchos años después:

Me volví alcohólico mucho, mucho después y me estoy recuperando actualmente, así que fue un momento completamente distinto. Me ponía nervioso y me preguntaba si debía estar tomando antes de trabajar al día siguiente. Algunas personas se alcoholizaban y drogaban mientras estaban en el trabajo.