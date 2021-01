Bibliotecas de Charlotte prestan un millón de libros digitales durante la pandemia

Aunque la pandemia obligó a muchas personas a quedarse en casa, el Sistema de Bibliotecas de Charlotte Mecklenburg rompió récords de cuántas personas estaban leyendo sus libros.

El Sistema de Bibliotecas de Charlotte Mecklenburg alcanzó el récord de un millón de libros sacados digitalmente en el año 2020, y es uno de los 102 sistemas de bibliotecas en el país que superó el millón de libros prestados.

Las bibliotecas de Charlotte estaban preparadas, según su administración, enfocándose en sus colecciones de libros electrónicos y audiolibros a través de prestados digitales. Ya ofrecían libros electrónicos y audiolibros a través de OverDrive y la aplicación, Libby, durante varios años.

Overdrive informó de un aumento del 38 % en los libros digitales sacados en mayo de 2020, con un aumento del 51 % en libros electrónicos y del 13 % en audiolibros. La aplicación Libby también vio entre dos y tres veces más descargas.

“Casi instantáneamente, millones de personas fueron ordenadas a permanecer en casa, y necesitaban adaptarse para vivir la vida de forma remota. Estaban buscando maneras de mantenerse informados y entretenidos, así como educar a sus hijos, lo que condujo a un impresionante aumento en la demanda de libros electrónicos y audiolibros de sus bibliotecas”, dijo Shannon Lichty, vicepresidente de Servicios para Socios de OverDrive en un comunicado.

¿Qué está leyendo la gente en Charlotte-Mecklenburg?

Según el sistema de bibliotecas, los siguientes fueron los libros más revisados durante la pandemia:

“Where the Crawdads Sing” de Delia Owens

“White Fragility” de Robin DiAngelo

“Educated” de Tara Westover

“Little Fires Everywhere” de Celeste Ng

“The Giver of Stars” de Jojo Moyes

De manera similar, los audiolibros “Where the Crawdads Sing” y “White Fragility” alcanzaron los cinco primeros puestos, junto con “Becoming” de Michelle Obama, “Talking to Strangers” de Malcolm Gladwell y “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone” de J.K. Rowling.

¿Cómo conseguir una tarjeta de la biblioteca?

Para sacar libros, se necesita una tarjeta de la biblioteca. Las tarjetas de la biblioteca también permiten el acceso a clases gratis, videos instructivos, acceso a versiones digitales de revistas y más. Si no tiene uno, puede inscribirse en el sitio web de la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg.

Para sacar libros, descargue Libby a su dispositivo y pide libros a través de OverDrive.

Horario de las bibliotecas

En cumplimiento de la última directiva de salud pública del condado de Mecklenburg, la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg ajustará los servicios hasta el martes 2 de febrero. Durante esta fase, la Biblioteca limita los servicios a solo las recogidas de material, y las devoluciones en todas las bibliotecas.

El horario de la biblioteca es de lunes a jueves de 9:00 a.m. a 8:00 p.m., y viernes y sábados de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.