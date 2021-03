Biden aspira reelección en 2024 junto a Kamala Harris

El presidente Joe Biden realizó el 25 de marzo su primera conferencia de prensa formal anunciando aspiraciones de reelección.

Durante una hora, el mandatario respondió preguntas de los reporteros y habló de temas como el aumento de la afluencia migratoria en la frontera sur.

Además, Biden afirmó que tiene la “expectativa” de lanzarse a la reelección en el año 2024, momento en el que tendría 82 años de edad.

Asimismo, un reportero le preguntó si esperaba que el expresidente Donald Trump se lanzara de nuevo como candidato para 2024.

Oh vamos. Ni siquiera pienso en … no tengo ni idea. No tengo ni idea de si habrá un Partido Republicano, ¿verdad?,

aseguró Biden.