Biden condena violencia de Antifa durante protestas

El candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, Joe Biden, dijo que condena la violencia que ha habido de parte de Antifa durante las protestas que se han extendido a lo largo de los estados durante una entrevista televisiva ayer (lunes).

Las expresiones se suscitaron en medio de las expresiones del actual presidente y candidato a un nuevo término por el Partido Republicano, Donald J. Trump, tras acusar a Biden de no llamar a los grupos terroristas por su nombre.

En medio de la entrevista, la reportera de WGAL News, Barbara Bar, le preguntó:

A lo que el precandidato respondió:

ANTIFA ha sido eje de controversia los pasados meses luego de que Trump les acusara de revueltas, incendios y daños a la propiedad privada. Esto en medio de las protestas que han habido tras la muerte del hombre afroamericano, George Floyd.

No obstante, en el pasado el presidente ha acusado falsamente a personas de pertenecer al grupo terrorista cuando en realidad no es así. En unas protestas a principios de verano se mostró cómo un hombre cayó al suelo tras un intercambio de fuerza.

El hombre de 75 años llamado Martin Gugino fue acusado de parte del presidente de ser un provocador de ANTIFA. Sin embargo, posteriormente, el diario The Washington Post los desmintió luego de cotejar quién era el señor.

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2020