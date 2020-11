Biden podría ser presidente sin haber ganado Florida

El candidato a la presidencia de Estados Unidos bajo el Partido Demócrata, Joe Biden, tomó una estrecha ventaja porcentual tanto en Wisconsin como en Michigan. El exvicepresidente podría ganar la presidencia de Estados Unidos con este giro sin haber triunfado en Florida.

Los números que colocaron al vicepresidente de nuevo por encima de la contienda surgieron tras un recuento durante la mañana del miércoles.

El recuento ocurrió, principalmente, tanto Milwaukee como en Green Bay. En estos momentos tiene una ventaja de 11 mil votos de los 3 millones que se han sometido. Hasta el momento, no se han contado los votos no presenciales por computadora.

Lo mismo se repitió en Michigan, donde el presidente viró la mesa al agarrar unas pocas centésimas por encima del presidente, Donald J. Trump.

Los dos estados son parte del cinturón de acero que es donde se encuentra enraizadas con gran fuerza las industrias automotrices. Sin embargo, los tres estados son clave en la victoria del candidato o la candidata que resulte electa. El ganador de Wisconsin conquistará 1o votos electorales mientras que el que gane Michigan ganará 16. Esto elevaría la balanza de Biden a 262 colegios electorales en comparación con los 238 que ha ganado al momento, de acuerdo con los datos que se han escrutado. El escrutinio de votos en Wisconsin se encuentra entre Trump con 48.8% versus Biden con 49.5%. En cuanto a Michigan sería 49.3% versus 49.1%.

En estos momentos, el presidente de Estados Unidos ganó Florida, Texas, Idaho, Iowa y Ioha – entre los estados más importantes –. Mientras que Biden ganó Arizona, bastión republicano en Estados Unidos.

Hasta el momento, no se conoe a ciencia cierta quién ganó Nevada, Wisconsin, Michigan, Carolina del Norte, Georgia y Pensylvania. En los estados mencionados la contienda por el voto popular está reñida.

Trump compartió en su cuenta de Twitter un tuit del actor, comediente y escritor estadounidense, Matt Walsh, en el que coloca sobre tela de juicio una actualización de los datos que se han contabilizado para su oponente en Wisconsin.

WHAT IS THIS ALL ABOUT? https://t.co/6487pYLZnL

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020