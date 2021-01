Biden sobre disturbios en Capitolio: “no es una protesta, es insurrección”

El presidente electo, Joe Biden, calificó la irrupción violenta en el Capitolio por parte de partidarios de Trump como un asalto a la democracia. No es una protesta, es una insurrección , subrayó el demócrata en una conferencia de prensa celebrada en Delaware.

En este momento, nuestra democracia está bajo un asalto sin precedentes, diferente a todo lo que hemos visto en los tiempos modernos. Un asalto a la ciudadela de la libertad, el propio Capitolio. Un asalto a los representantes de las personas , declaró Biden.

Manifestantes que se congregaron en Washington D.C. para una marcha a favor de Trump se reunieron a las afueras del Capitolio y luego de reñir con las fuerzas de seguridad irrumpieron en las instalaciones del edificio federal, interrumpiendo la sesión del Congreso donde se certificarían los votos del Colegio Electoral que daban ganador a Joe Biden en las elecciones presidenciales.

Permítanme ser muy claro: las escenas de caos en el Capitolio no reflejan el verdadero Estados Unidos, no representan quienes somos. Lo que estamos viendo es un pequeño número de extremistas dedicados a la anarquía. Esto no es disensión, es desorden. Es caos. Limita con la sedición y debe terminar. Ahora , expresó el demócrata.

Una mujer que formaba parte de los manifestantes recibió un disparo y fue trasladada al hospital. Horas más tarde se reportó a la mujer como fallecida.

Llamo a esta multitud a retroceder y permitir que el trabajo de la democracia siga adelante , solicitó el demócrata.

Las palabras del presidente importan, no importa que tan bueno o malo el presidente es. En el mejor de los casos, las palabras del presidente pueden inspirar, en el peor pueden incitar a actos como los de hoy , añadió el presidente electo.

El control del Capitolio fue conseguido al menos 4 horas después de que empezaron los disturbios. En las instalaciones del edificio federal, los manifestantes vandalizaron el lugar.