Billie Eilish es una de las artistas más famosas en este planeta, no sólo por su personalidad sino también por su enorme talento, el cual la han llevado a estar en lo más alto de las listas de views y reproducciones en todas las plataformas.

Como el 2020 agoniza, la cantante decidió sacar su lista de canciones que más le apasionaron o llamaron su atención, dentro de las cuales están The Strokes, la banda liderada por Julian Casablancas.

Así es, recordemos que The Strokes lanzaron este año “The New Abnormal”, su nuevo disco que trae éxitos como “The Adults Are Talking” y que también fue un éxito entre los seguidores de la banda.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

¿Cuáles son las canciones favoritas de The Strokes que Billie Eilish compartió

La intérprete de “Bad Guy” reveló un listado con sus canciones favoritas de este 2020, son nueve de tracks que la artista eligió y lo dio a conocer a la emisora australiana Triple J y vaya que nos sorprendió.

A Billie le encantaron las canciones “By Any Means” de Jorja Smith, “To Let A Good Thing Die” de Bruno Major, “Time Flies” de Drake, “Savior Complex” de Phoebe Bridgers y “Are You Even Real?” de James Blake, títulos que resaltan entre lo normal del gusto pop.

Pero cuando dijo quién encabezaba su lista, Billie sorprendió hasta al mismo locutor al mencionar que era The Strokes, banda que es muy famosa entre los adultos pero los jóvenes no los tienen entre sus gustos, al menos en las plataformas de streaming.

The Strokes lanzaron este año su sexto álbum de estudio bajo el nombre de “The New Abnormal”, con el que rompieron cuatro años sin sacar material.

Ella pondría todo el material de The Strokes

La canción favorita del año de la cantante fue “At The Door” del nuevo disco del quinteto neoyorquino, pero Billie pondría todo el álbum en primer lugar.

“Ojalá pudiera poner todo este álbum como mi primera opción; ha sido mi álbum favorito en muchos años. Hay algo en The Strokes, no sé qué es. Amo ‘At The Door’”, dijo la artista en la entrevista.

“Amo las melodías, amo las letras, amo todo sobre la canción. The Strokes me tocó un nervio“, agregó.

Si a Billie Eilish le encantó el nuevo disco de The Strokes, imagina qué es si no lo has escuchado, por eso te dejamos aquí completo el “The New Abnormal” de The Strokes: