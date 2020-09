Nadie dudaría en este momento que Billie Eilish es joven, famosa, millonaria, talentosa y sobre todo ingeniosa, cualidades que la han hecho una de las estrellas pop más famosas en todo el mundo.

Además, Billie Eilish puede presumir que a sus escasos 18 años tiene el mundo a sus pies, no sólo por las millones de reproducciones que tiene en todas las plataformas de audio y video, sino porque es capaz de expresar sus habilidades en otros ámbitos fuera de la música.

Algunos pensarían que la creatividad de la artista se limita sólo a la música, pero no, aunque no lo crean, Billie Eilish tiene dotes de diseñadora y se encargó de hacer un logo para los JJ.OO. de Los Angeles 2028.

¡No es broma! Billie Eilish sí presentó un diseño para ser el logo de la sede angelina y esto sucedió gracias a una invitación del comité organizador, donde pidieron a personalidades de distintos ámbitos y roles, crear una propuesta fresca de la imagen que podría ser usada en la justa.

Casey Wasserman, Presidente del Comité que organiza los JJ.OO. fue quien apoyó esta iniciativa y presentó los logos de las distintas personalidades que fueron invitadas, entre las que destacan aparte de Billie Eilish, Reese Whiterspoon, Gaby Douglas y muchos más.

Paris was the first Olympic host city to create a logo, in 1924. Since then, the Olympic logo for host cities have ranged in styles from conventional to abstract. For the 2028 Olympics, Los Angeles will do something different: multiple logos https://t.co/LiT1VyEgwT

Según Waseman, se le pidió a los colaboradores que sus propuestas reflejaran la diversidad, inclusión, autoexpresión y algo relacionado con la ciudad angelina.

Aparte de esto, las propuestas tenían una regla que deberían respetar sin importar quién fuera: cambiar sólo la letra “A” del logo original que tiene aprobado el Comité Olímpico Internacional (COI).

LA28 logos were designed by a slew of athletes and celebrities, including Allyson Felix, Gabby Douglas and Billie Eilish https://t.co/LiT1VyEgwT

Según la cantante, la inspiración para hacer este nuevo logo es ella misma, es decir, intentó reflejar su imagen en la letra “A” y vaya que sí se parece.

Each collaborator was given a standard “LA28” logo and told to craft their own version of the “A.” Instead of choosing one design, organizers will use all 26, with more expected in the future.

This one was designed by @billieeilish

Read story: https://t.co/LiT1VyEgwT pic.twitter.com/wFg5t9vra7

— Los Angeles Times (@latimes) September 1, 2020