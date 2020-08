Billie Eilish: “Trump está destruyendo nuestro país”

La joven artista estadounidense Billie Eilish dijo presente en el tercer día de la Convención Nacional Demócrata online 2020. Lo hizo de la manera que m

El candidato demócrata a la presidencia Joe Biden realizó un tuit con una parte del discurso de Eilish en la trasmisión. “Solo diré lo que @billieeilish dijo: “voten como si sus vidas dependieran de eso”, dijo el exvicepresidente en su mensaje escrito.

La cantante interpretó una canción muy significativa intitulada “My Future” (“Mi futuro”).

I’ll just say what @billieeilish said: vote like your life depends on it. #DemConvention pic.twitter.com/5ewebNvQGg

— Joe Biden (@JoeBiden) August 20, 2020