Las prolongadas filas y las grandes conglomeraciones en las tiendas son ahora el recuerdo de un pasado que parece cada vez más lejano.

El distanciamiento social se apoderó de la madrugada del viernes en varias tiendas en el centro de Carolina del Norte durante el Black Friday.

A pesar de la pandemia de COVID-19, los consumidores desafiaron las condiciones para intentar conseguir las mejores ofertas navideñas y esos regalos difíciles de encontrar.

Unos pocos compradores afortunados consiguieron sus preciadas consolas de juegos en Apex, de acuerdo con el Canal 11.

The Game Stop en Beaver Creek Commons informó a la fila fuera de sus puertas que tenía dos Play Station 5 y cinco Xbox nuevas.

El hombre que estaba primero en la fila apareció desde el miércoles para asegurarse una de las PS5 para él.

La primera persona en la fila que quería una de las nuevas Xbox dijo que llegó a las 11 de la mañana del Día de Acción de Gracias.

Ambos dijeron que la larga espera valdría la pena cuando tuviesen su nuevo juguete en casa.

“Realmente no celebré Acción de Gracias. Comí solo”, dijo el comprador.

Doors open at @GameStop on this #BlackFriday! First guy, Tobi has been in line for 36 hours!!! He will be getting a #PlayStation5!! 🥳🥳🥳 @ABC11_WTVD #shopping pic.twitter.com/t9KqIgnict

— Diane Wilson (@DWilsonABC11) November 27, 2020