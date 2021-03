Bomberas de Carolina del Norte interponen demandas por discriminación

Dos mujeres que han trabajado en departamentos de bomberos en Carolina del Norte interpusieron demandas por discriminación contra sus empleadores.

Las bomberas aseguran en sus demandas que sufrieron tratos degradantes mientras desempeñaban su labor.

La primera de ellas es Joy Ponder, una exbombera quien se convirtió en pionera al alcanzar un alto rango en el Departamento de Bomberos de Asheville.

Ponder aseguró que se le privó de realizar tareas para las que estaba calificada y se le dieron esas responsabilidades a hombres. Además, lucho por mantener su empleo aunque sufría de cáncer de mama.

Incluso, sostiene que fue víctima de acoso y discriminación de género durante años por parte de su jefe Scott Burnette, quien no respondió preguntas al respecto hechas por The Associated Press.

La otra mujer es Susanna Schmitt Williams, quien dijo a The Associated Press que el gerente de la ciudad de Carrboro, David Andrews, anuló sus decisiones disciplinarias y operativas.

De hecho, sostuvo que Andrews aceptaba recomendaciones de hombres con rangos inferiores, menor experiencia y educación.

Williams fue despedida en 2019 en medio de controversiales rumores fundados y maltratos.

(…) rumores sexualizados (y) hostilidad en forma de insubordinación por parte de quienes me informaban, fueron algunas de las situaciones que Williams sufrió en su trabajo.

Andrews tampoco quiso dar declaraciones al respecto.

La Noticia produjo esta nota con información de The Associated Press (AP).