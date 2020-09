Es bien sabido que México y Estados Unidos mantienen una buena relación, de respeto y solidaridad. Lo que quedó demostrado hace un par de días, cuando el jueves 10 de septiembre, un grupo de bomberos mexicanos llegó a Oregon para ayudar con los incendios que aquejan el estado.

Provenientes de Guanajuato, los valientes bomberos llegaron para ayudar en las horas más críticas de la lucha contra los incendios en Oregon.

Una foto subida a Twitter por la periodista, Ambar Rodríguez, muestra a los seis bomberos mexicanos arribando. De inmediato, miles de usuarios agradecieron y aplaudieron la osadía de los voluntarios.

Los bomberos se dirigían a Ashland, una ciudad al sur de Oregon que limita con California, y que es considerada “hermana” de Guanajuato por su belleza colonial.

A group of firefighters just landed from Guanajuato, Mexico to help fight the fires in Southern Oregon ♥️ pic.twitter.com/6Q7Gzfnwjb

“Hemos estado en contacto con nuestros hermanos de Ashland para decirles que no solo están en nuestro pensamiento y en nuestras oraciones, sino que estamos listos para entrar en acción si así se requiere”, dijo el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, en un reporte de un diario local de la ciudad azteca.

Ashland y Guanajuato tiene una estrecha relación de 51 años de antigüedad, incluso, existe un programa de intercambio universitario entre ambas ciudades.

Medio millón de personas han recibido advertencias u órdenes de evacuación en Oregon. Aunque no se sabe la cifra exacta de muertes, el panorama es poco alentador y la gobernadora, Kate Brown, aseguró que se estima una cantidad masiva de decesos.

A fire crew from Guanajuato, Mexico flew in to help us in the Rogue Valley!

We can't thank you guys enough.

It's another example of the sacrifice and care from all of our firefighters during this historic time. pic.twitter.com/ngeRqWgzIT

— Carmine Gemei (@CarmineKTVL) September 11, 2020