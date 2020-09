Boricuas en Carolina del Norte mantienen sus raíces gracias a grupo de Facebook

View this post on Instagram

Para aquellos que todavía tienen dudas o preguntas🤔 de como ayudar a Puerto Rico🇵🇷, nuestra recomendación es donar dinero en la recolecta de @proyectopiquete & @colectivo_umoja en el enlace que esta en nuestro "Bio". @colectivo_umoja @proyectopiquete @boricuasennc #boricuasennc #temblorpr #puertorico #earthquake