¿Quién es Tyler Posey y por qué todos hablan de él?

Esta tarde el actor Tyler Posey se volvió tendencia, por eso te decimos quién es y por qué todos hablan de él.

No es ningún secreto que el histrión, quien se hizo famoso por su participación en el show de televisión Teen Wolf, de MTV, que se transmisió entre el 2011 y el 2017 en 6 temporadas ha hablado abiertamente sobre su sexualidad y recientemente volvió a hacerlo en un podcast con el sitio Variety.

Y es que, en octubre del año pasado, reveló que su sexualidad es fluida, algo que fue tomado por la prensa y sus fans a considerarlo pansexual, aunque el actor reveló que no se identifica de esa forma.

Hice un live en el que me preguntaban cosas que cualquier persona ‘caliente’ preguntaría, como: ¿alguna vez has estado con un hombre? ¿Has estado con alguien del sexo opuesto? Y simplemente fui honesto al respecto, porque eran cosas que nadie me había preguntado antes.

Me pareció muy interesante ver cómo rompía esta pared con el público, aunque yo nunca impuse una, pero fue muy fácil para mí ser honesto”, dijo el actor.