Brasil rebasó las 200,000 muertes por la pandemia, tras registrarse 1,524 en las 24 horas previas para un total de 200,498, según el ministerio de salud. Es el segundo total de fallecimientos más elevado del mundo, de acuerdo con la base de datos de la Universidad Johns Hopkins.

Los excesos de los habitantes para la víspera de Año Nuevo empezaron a dar sus resultados. En Río de Janeiro, miles de personas en traje de baño colmaron la emblemática playa de Ipanema para festejar y beber frente al mar. Pero solo fue una Fue una de muchas fiestas al aire libre a lo largo de la costa de Brasil.

“La aglomeración era tan grande que no se podía poner un pie en la playa”, dijo un trabajador de mantenimiento en un lujoso edificio de apartamentos al otro lado de la calle. “Y no fue sólo en la noche; la playa también estuvo atestada durante el día. ¡Y nadie usa mascarilla!”, agregó, insistiendo en guardar el anonimato por temor a que el propietario del edificio lo sancionara por hablar ante un reportero.

Muchos brasileños se han resistido durante meses a la cuarentena, yendo a bares o a pequeñas reuniones con amigos, pero había habido pocas fiestas en gran escala, y habían sido distantes unas de otras, desde que comenzó la pandemia. Las celebraciones comenzaron después de que el verano empezó en el hemisferio sur el 21 de diciembre.

La lucha en Brasil por la pandemia parece ser interminable. Las unidades de cuidados intensivos en muchas ciudades están de nuevo abarrotadas de pacientes con COVID-19. El alcalde de Manaos, capital del estado de Amazonas, declaró el martes un estado de emergencia durante 180 días y suspendió todos los permisos para eventos. Las autoridades estatales prohibieron todas las actividades no esenciales durante 15 días en la mayor parte de la ciudad.

La urbe de 2,2 millones de habitantes acumula 3,550 decesos desde que comenzó la pandemia. Además, ha aumentado el número de inhumaciones por COVID-19. Afuera de al menos un cementerio vehículos hacían fila llenos de personas que aguardaban a sepultar a sus seres queridos.

Mientras muchos países imponían nuevas restricciones para contener la propagación del virus a mediados de diciembre, el gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro dio su anuencia a las celebraciones de fin de año bajo el sol. El ministro de turismo, Gilson Machado, dijo a la estación radiofónica Jovem Pan que las reuniones de hasta 300 personas eran perfectamente aceptables. La decisión de imponer restricciones es prerrogativa de los gobiernos locales; algunos las adoptaron pero fueron ignoradas.

En las afueras de Sao Paulo, Bolsonaro comenzó 2021 saltando desde una embarcación y nadando hacia una multitud de simpatizantes sin mascarilla que lo aclamaban.

Me zambullí con una mascarilla para que no me fuera a infectar del COVID de los pececillos”, dijo después el mandatario en broma afuera del palacio presidencial.