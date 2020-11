Brenda Smith: ¿la nueva representante de México en Miss Universo?

El concurso de belleza Mexicana Universal tiene entre sus participantes este 2020 a una mexicana-panameña nacida en Estados Unidos que ha atrapado la atención de todos y de todas gracias a su piel negra, sonrisa despampanante y cabellera como la noche: Brenda Smith Lezama.

La soberana de 25 años cursa estudios en Periodismo y en Estudios Culturales. Es defensora de los afrodescendientes en México. Ha impulsado iniciativas con la Organización de las Naciones Unidas (mejor conocida como la “ONU”).

El trasfondo no tan solo como afrodescendiente, sino como mujer bicultaral de Smith Lezama la ha hecho vivir entre tres jurisdicciones: Florida, Georgia y Ciudad de México.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Mientras vivía en Estados Unidos compitió en el certamen de belleza Miss Teen USA en 2013 en representación de Misuri. Solo se colocó entre las 16 semifinalistas. Luego en Nuestra Belleza Latina también participó en 2018. Es además una conocida modelo.

En estos momentos la beldad tiene sobre su pecho la banda de Mexicana Universal Ciudad de México, ciudad que no ha conquistado el título nacional.

Beautiful | Brenda Smith Lezama, Mexicana Universal CDMX (Miss Mexico City Universe) 2020. #MissMexico ✨ pic.twitter.com/NLm6emAeCr — I love Pageant (@pageant_i) May 7, 2020

En la competencia estatal, Smith Lezama conquistó la banda de Miss Glamour con la que atrapó una beca para cursar una certificación en cosmetología de la mano del maquillista mexicano, Javier de la Rosa. La beldad siempre estuvo entre las favoritas a ganar.

La mujer de cinco pies con siete pulgadas ha trabajado como actriz en películas como The Payment Plan y Welcome to MU. Igualmente, en Reversion y en Farewell. Asimismo, en programas de televisión como Dr. Drew on Call, PBS News Hour y MSNBC Live.

¿Superará Smith a Aragón?

En caso de conquistar el título nacional, participaría en Miss Universo en representación de México donde buscaría ser la tercera mexicana en coronarse. El año pasado la beldad, Sofía Montserrat Aragón Torres, alcanzó la posición de segunda finalista. Fue considerada la mejor oradora durante la gala del certamen internacional en la que ganó la representante de Sudáfrica, Zozibini Tunzi.

Para noticias similares accedan a La Noticia