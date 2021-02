Estas declaraciones coinciden con el racimo de ideas que en tras ocasiones Bardot lanzó en contra de la población musulmana.

Estoy asqueada. Yo, que he sido un símbolo de Francia descubro mi patria invadida por una canalla extranjera que amenaza a los franceses auténticos. Buena parte de Francia no pertenece ya a los franceses. Se ha convertido en una asquerosidad”, dijo para Sud Radio .

Esas declaraciones le han valido multas que para nada le preocupan:

No me importa que me vuelvan a condenar. ¿Me costará? Me da igual. Si no tengo el dinero para pagar los daños, pues iré a la cárcel. Sería divertido”, cerró.