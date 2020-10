Britney Spears disfruta de vacaciones en Malibú

Luego de haber estado en medio de la polémica por el juicio contra su padre, para que deje de ser su tutor legal, la cantante Britney Spears tomó unos días de vacaciones en la playa de Malibú.

La intérprete de éxitos como Toxic, Baby One More Time y Oops!… I Did it Again, compartió a sus más de 26 millones de seguidores, en Instagram, sus vacaciones al lado de su novio.

Este fue un descanso muy necesario de la limpieza en mi casa. Advertisement

Esta fue la frase que compartió la cantante en un video donde se le ve practicando yoga en la playa.

Además, contó que tardó más de dos horas en grabar el video, pues buscó la mejor iluminación, ya que era un día lleno de bruma y agregó una posdata:

Sé que no hago yoga a la perfección… ¡Porque no soy perfecta y nunca lo seré! ¡Antes de juzgar a otros intenta esto por dos horas!

Los consejos para ir a la playa

La cantante estadounidense aprovechó el momento para darle recomendaciones a sus seguidores sobre las 5 cosas que no pueden faltar para ir a la playa.

Ver esta publicación en Instagram 🌹🌹🌹 Una publicación compartida por Britney Spears (@britneyspears) el 19 de Oct de 2020 a las 10:45 PDT

Por su parte, Sam Asghari, la pareja de Britney Spears también compartió algunos videos de su viaje.