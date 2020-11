Britney Spears perdió la demanda contra su papá, dijo que no volverá a cantar

Britney Spears perdió la demanda contra su papá para obtener el control de su fortuna, que es administrada por él.

Desde 2008, el dinero de la cantante estadounidense y de éxitos como “Toxic” y “Oops!… I Dit It Again” es administrado por su padre, Jamie Spears.

El control de los bienes de la cantante cayeron en manos de su papá, luego de ser nombrado tutor legal hace 12 años, después de que la artista tuviera que ser hospitalizada en el 2008.

Una jueza de Los Ángeles rechazó el reciente alegato en el que la intérprete pedía hacer lo que quisiera con su fortuna, que asciende a más de 60 millones de dólares, según han dado a conocer los representantes legales de Jamie Spears.

Por su parte, el representante legal de Britney, Samuel Ingham, dijo que la intérprete teme de lo que pueda hacer su papá.

Como parte de las medidas preventivas, Britney dijo que no volverá a cantar si no la dejan utilizar su dinero.

A partir de esta noticia, el movimiento #FreeBritney ha vuelto a los reflectores, pues los seguidores de la intérprete de 38 años piden que la cantante pueda tener control del dinero que ha generado con su carrera.

La historia detrás de cómo Britney Spears perdió la demanda contra su papá

Fue el año pasado, en 2019, cuando el movimiento #FreeBritney volvió al ojo público, luego de que en su padre regresara a tener la custodia de la cantante, tras retirarse un año para atender problemas de salud.

El pasado 10 de noviembre, los representantes de la estrella alegaron que éste despidió al gerente de negocios de su hija, sin visarle y contrató a uno nuevo.

La jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles se negó a suspender al padre de Britney como su tutor, aunque no descartó seguir pronunciándose sobre esta cuestión en el futuro si vuelven a presentarse más requerimientos.

Antes de esta noticia y ante el resurgimiento de #FreeBritney, la cantante se pronunció y dijo que se encontraba bien y en el momento más feliz de su vida.

Fans cancelan el nuevo single de Britney

A través de sus redes sociales, la cantante anunció el lanzamiento de un tema antes no escuchado, “Swimming in the Stars“, disponible en vinilo.

En la cuenta de Instagram urbanoutfitters se promocionan 11 singles de 11 artistas, entre ellos el de Britney, pero sus seguidores han dicho que no consumirán este producto, pues apoyan a la marca y no a la artista, promoviendo el control de Jamie Spears sobre su hija.