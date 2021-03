Britney Spears recuerda que sí puede cantar: VIDEO

Britney Spears volvió a llamar la atención de sus seguidores en redes sociales y es que la cantante publicó un video en el que recordó que sí puede cantar.

Así lo dijo ella misma en una publicación que realizó en su cuenta de Instagram, en donde tiene 28.8 millones de seguidores.

A solo unos minutos de haber publicado el video, el material cuenta con más de medio millón de reproducciones.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

En él se puede ver a una joven Britney Spears interpretando el tema You Got it All, en Singapur.

¡Caray! Mi mamá me envió este video y me recordó que puedo cantar. Me dijo: ‘Ya nunca cantas ¡Necesitas hacerlo de nuevo!’ De hecho, nunca he visto esta presentación…

¡Definitivamente es de hace un tiempo! Es de uno de los primeros viajes que hice sola y, sobre todo, recuerdo haber dicho ‘WOW Singapur'”, recordó la estrella en su cuenta de Instagram.

En el video, Britney aparece sobre el escenario con un vestido negro de tirantes entallado, el cabello recogido y solo un par de accesorios, como un brazalete, unos aretes y un collar.

En él, sin duda, queda claro que Britney es la que está cantando y que no hay ningún playback, como se ha descubierto en varias ocasiones a la princesa del pop.

Las y los fans rápidamente comentaron que por favor vuelva a cantar, que tiene una hermosa voz y que seguirán luchando por su libertad.

Aquí te dejamos el video con el que Britney Spears dejó en claro que sí puede cantar y con el que sus fans le pidieron que le muestre a todos el rango vocal con el que cuenta.