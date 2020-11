Hace un par de meses el movimiento #FreeBritney despertó en redes sociales, luego que millones de fans de la Princesa del Pop creían que la cantante estaba en problema con su padre, quien también funge como su representante.

Es por esto que Britney Spears intenta tranquilizar a los fans preocupados por su salud mental al decir que está “más feliz que nunca en mi vida” y que no tienen nada de qué preocuparse.

Todo mundo en la farándula conoce que su padre controla la vida de Britney desde 2008, y todo lo que haga la cantante y sus hijos deberá ser aprobado por él antes que nadie.

Para evitar que los fans continúen posteando en redes sociales, Britney publicó un video en Instagram en el que abordó los persistentes reportes de que no está nada bien son falsos.

Britney Spears shares update on her life with fans:

“I want you guys to know that I am fine – I’m the happiest I’ve ever been in my life.” pic.twitter.com/WMXl8ZliMk

— Pop Crave (@PopCrave) November 2, 2020