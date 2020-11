Britney Spears y Sam Asghari de vacaciones en Hawái

Luego de un año de batallas legales, la cantante y estrella de pop Britney Spears se fue de vacaciones a Hawái con su novio Sam Asghari, donde aprovecharon para un festejo adelantado.

“Se sintió como un pequeño viaje al paraíso para un festejo adelantado de cumpleaños”, escribió en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 26 millones de seguidores.

Y es que el próximo 2 de diciembre la intérprete de Stronger, Toxic y Baby One More Time, cumplirá 39 años.

De acuerdo con la descripción de Britney, la pareja se dirigió a Maui y en las imágenes se le ve muy feliz al lado de su novio.

Tanto Spears como Asghari compartieron imágenes afuera de un jet privado, en donde ambos portaban mascarillas y en sus historias de Instagram, el modelo de 26 años mostró imágenes de la vista que tienen desde el lugar donde se están quedando.

Britney Spears ha estado en medio de peleas legales con su padre, quien argumenta que Britney aún no está lista para tomar el control de su propia vida, de su carrera y de sus finanzas.

Jamie Spears, el padre de la cantante, asegura que la carrera y los millones de dólares que la intérprete tiene en su fortuna son producto de su administración.

La próxima audiencia que tendrán es el 16 de diciembre.

Por el momento, Britney Spears y Sam Asghari disfrutaron de sus vacaciones.

Britney Spears y Sam Asghari se conocieron en 2016, en el set de grabación de la canción Slumber Party e hicieron su primer debut juntos en una alfombra roja en el estreno de la película de Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood.