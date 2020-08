Broma en TikTok a empleada del hogar causa enojo en redes sociales

Marisa López, una usuaria de TikTok publicó un vídeo en donde ella aparentemente quería hacerle una broma a su empleada del hogar llamada Silvia. Sin embargo, a los usuarios de las redes sociales les pareció una humillación.

La broma consistía en reprocharle una compra y confundir a su empleada. “Se acaba de bajar la señora que trabaja conmigo, Silvia, a comprar un queso panela. Siempre venimos por un queso panela, pero esta vez le voy a decir que por qué no compró cinco, que yo le dije que cinco, a ver cuál es su reacción, ¿va?.” Dijo en el vídeo Marisa López.

El vídeo sigue y la mujer le reprocha a su empleada “Ahí viene Silvia. ¿Oye, Silvia, compraste los cinco queso panela que te encargué?”. “No, nada más compré uno.” Responde Silvia.

El tono comienza a subir y le pregunta: “¿Por qué uno si te encargué cinco? A ver, Silvia, ya me estoy enojando“, la cuestiona. La mujer con su rostro confundido y apenada, le responde “Porque igual, no me alcanzó.”

Al finalizar el video, Marisa López le explica que es un vídeo para TikTok y que todo es parte de una broma y las dos mujeres se ríen.

Aquí te dejamos el polémico vídeo

Indignante 🤬 Circula en redes sociales un TikTok de una mujer llamada Marisa López Hidalgo haciéndole una “broma” a la trabajadora doméstica de su hogar, Silvia, la cual, consistía en “regañarla” por no comprar la cantidad de queso que ella le encargó. ¿Qué opinas? pic.twitter.com/ussj1vSyIh — ForoCuatroTv (@ForoCuatroTV) August 17, 2020

Después de volverse viral este contenido la gente comenzó a hablar sobre el tema y estas fueron algunas reacciones:

Usuarios de Twitter han utilizado el hashtag #WhiteMexicans para denunciar actos como este, donde la gente con más poder en México humilla a otros mexicanos.

Por ahora la cuenta que aparecía como @MarisaLopezH en TikTok ya no se encuentra pública y la gente en Twitter ha buscado los perfiles de Marisa López en otras redes sociales pero no la han encontrado aún.