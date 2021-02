Brooke Baldwin dejará CNN en abril, ¿por qué?

La presentadora de CNN, Brooke Baldwin, anunció el 16 de febrero que dejará en abril la cadena de noticias. ¿Por qué lo hará?

Quiero empezar con alguna noticia personal. Me voy de @CNN en abril. Llegué a esta red como freelancer en 2008. Escribí mi nombre en una etiqueta y lo pegué fuera de una oficina temporal, decidida a cumplir mi sueño de convertirme en corresponsal de tiempo completo en CNN , tuiteó Brooke Baldwin en un comunicado publicado en Twitter.

La periodista también narró su experiencia trabajando para el famoso medio de comunicación y expresó las perspectivas que tiene para cuando se retire definitivamente de CNN.

Este próximo capítulo de mi vida se centrará en lo que más amo de mi trabajo: amplificar las vidas de estadounidenses extraordinarios y dar un buen uso a mi pasión por la narración , detalló la presentadora quien ha estado trabajando en su libro que se estrenará en abril.

Baldwin también reveló que no tiene un nuevo empleo al que vaya a integrarse por lo pronto.

Hay más que necesito hacer … fuera de los muros de este lugar, un lugar al que he tenido el privilegio de llamar hogar durante 13 años. Sí, todavía estamos en una pandemia. No, no tengo un trabajo en el que me meta directamente. Sí, me siento muy vulnerable , expresó Balwin.

La también escritora publicará en abril su libro “#Huddle: How Women Unlock Their Collective Power” (“#Huddle: Cómo las mujeres liberan su poder colectivo”, en inglés).

1. I want to start with some personal news❤️ 📺 I will be leaving @CNN in April. I came to this network as a freelancer in 2008. I scribbled my name on a post it and stuck it outside a temporary office determined to fulfill my dream of becoming a full-time correspondent at CNN. pic.twitter.com/v4zeG5XMQX

— Brooke Baldwin (@BrookeBaldwin) February 16, 2021