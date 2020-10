Brooklyn: hieren a 4 personas en tiroteo

Al menos cuatro personas recibieron disparos en un tiroteo ocurrido el 21 de octubre por la noche en Brooklyn, ciudad de Nueva York.

Oficiales del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York se encuentran en el lugar del tiroteo, informó Real Buffing News , un grupo independiente de observadores de emergencias en Brooklyn.

4 personas fueron baleadas, el sospechoso huyó en un BMW serie 5 blanco, dirección desconocida , aseguró en un tuit Real Buffing News .

Brooklyn: Nostrand Avenue & Hawthorne Street, @NYPD71Pct is on the scene of a shooting where 4 people where shot, the suspect fled in a white BMW 5-series, unknown direction. Level 1 mobilization called in regards. pic.twitter.com/lk6nm3Sydn

