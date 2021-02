Brooklyn Nine-Nine se despide y anuncia su última temporada

El escritor y productor Dan Goor, quien está a cargo de Brooklyn Nine-Nine y ha realizado otros proyectos como Legalmente Rubia, dio a conocer que la próxima temporada de la serie será la última.

Fue a través de la cuenta de Twitter de la serie, en donde tienen más 876 mil seguidores, que el director hizo el anuncio sobre el fin de la serie de comedia de NBC protagonizada por Andy Samberg, Melissa Fumero, Terry Crews, Stephanie Beatriz y Andre Braugher, entre otros.

Además, el escritor y director dijo que terminar el show fue una decisión difícil, pero que, al final de cuentas, sintió que era la mejor forma de honrrar a los personajes, sus historias y a los televidentes.

Asimismo, Goor enfatizó que aunque algunas personas sientan que es demasiado pronto para que termine, se siente agradecido con el periodo que duró.

La serie, que comenzó en 2013 en la cadena Fox, actualmente está disponible en Netflix. Brooklyn Nine-Nine fue creada por Daniel Goor y Michael Schur y dirigida por Pamela Fryman y Rob Greenberg. Al momento, ninguno de los actores ha hecho alguna publicación al respecto.

La octava y última temporada de Brooklyn Nine-Nine tendrá 10 episodios y aún no tiene fecha de estreno. Debido a las postergaciones por el coronavirus, se espera que sea emitida durante el ciclo televisivo 2021-2022.

Aquí te dejamos la publicación original con la que Dan Goor anunció la última temporada de la serie Brooklyn Nine-Nine.

“The way I see it, if this is to be our last ride then let us go out in a blaze of glory.” pic.twitter.com/HBVVV5cRJc

— Brooklyn Nine-Nine (@nbcbrooklyn99) February 11, 2021