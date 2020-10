Brote en una iglesia de Charlotte: se confirman 100 casos de COVID-19 y 3 muertes

Más de 100 casos confirmados de COVID-19 y tres muertes se han relacionado con un evento de una iglesia de Charlotte, según funcionarios de salud.

La United House of Prayer for All on Beatties Ford Road tuvo un evento que trajo a personas de todo el país los días 10 y 11 de octubre.

El Departamento de Salud del Condado de Mecklenburg dice que ahora hay 99 casos positivos en el Condado de Mecklenburg, dos casos confirmados en el Condado de Iredell, tres muertes relacionadas con COVID-19, y uno que está siendo investigado.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

También se han relacionado cinco hospitalizaciones con el evento de convocatoria de la Casa de Oración de United que ocurrió a principios de este mes en Beatties Ford Road.

Doce casos confirmados de COVID-19 en el Madison Saints Paradise South Senior Living Facility también han sido conectados al evento de la iglesia, según funcionarios de salud.

Los casos confirmados marcan el mayor brote en el condado de Mecklenburg desde que comenzó la pandemia.

Los funcionarios están pidiendo a cualquiera que haya asistido al evento o a cualquier persona que haya estado en contacto cercano con alguien que haya asistido al evento que se haga la prueba de COVID-19.

Para más sitios de pruebas COVID-19 en Mecklenburg, visite el localizador de pruebas del condado.