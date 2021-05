[2021 Next New Creator with BIGHIT MUSIC]

빅히트뮤직과 함께 글로벌 음악 시장에 도전할 프로듀서를 모집합니다!



▶ 예선 접수기간: 2021.5.17. 10AM ~ 2021.6.16. 6PM (KST)

▶ Official Website (+ENG): https://t.co/5mVeTbd6zM pic.twitter.com/MegbaboNE5