El caso de Jacob Blake, quien fue herido a tiros por policías en Kenosha, Wisconsin, levantó una serie de protestas nuevamente por la brutalidad policial que hay en Estados Unidos contra las comunidades afroamericanas.

Después de conocerse el video que difundió Raysean White, un vecino de Jacob Blake, los movimientos y protestas comenzaron a multiplicarse y ahora el mundo del deporte también levanta la voz.

La NBA está en contra del racismo desde todos sus frentes, como hoy, donde los jugadores de los Milwaukee Bucks liderados por George Hill y Giannis Antetokounmpo, quienes decidieron boicotear el juego ante Orlando Magic y no salir a la duela en protesta por los hechos contra Blake.

El juego estaba programado para iniciar a las 16:05 hrs ET, pero los jugadores de Milwaukee no salieron a la duela. Directivos de la Liga se acercaron al vestidor, pero la respuesta de todos fue negativa.

The Bucks players made this decision in the wake of the Jacob Blake shooting in Wisconsin, ultimately deciding that they wouldn’t leave the locker room for the start of Game 5 against Orlando. https://t.co/COJ6E0aJLj

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 26, 2020