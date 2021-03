Buque atascado en el Canal de Suez frena el 10% del comercio mundial

El inmenso buque carguero atascado en el Canal de Suez, en Egipto, afecta el 10% del comercio mundial. El jueves, al menos otras 150 embarcaciones aguardan a que se despeje el paso marítimo para poder cruzar, informan las autoridades.

El Ever Given, un buque con bandera panameña quedó atascado el martes en el estrecho canal que divide a África continental de la Península del Sinaí. El buque traslada contenedores entre Asia y Europa, Desde entonces, los intentos de liberar la embarcación no han tenido éxito. Han tratado de hacerlo con la ayuda de dragas y excavaciones pero la marea alta ha complicado las operaciones.

El teniente general Ossama Rabei, responsable de la Autoridad del Canal de Suez, investiga la situación del Ever Given, un barco que se quedó atravesado en el Canal de Suez y bloqueó el tráfico del crucial paso marítimo. (Autoridad del Canal de Suez via AP)

La compañía japonesa, propietaria del barco, ya publicó una disculpa por escrito.

“Estamos decididos a seguir trabajando duro para resolver esta situación lo más rápido posible”, indicó Shoei Kisen Kaisha Ltd. “Nos gustaría disculparnos con todas las partes afectadas por este incidente, incluidos los barcos que viajan y tienen previsto viajar por el Canal de Suez”.

Las autoridades reanudaron el jueves por la mañana las operaciones para liberar al barco tras un receso por la noche, según un funcionario del canal egipcio.

Imágenes por satélite tomadas el jueves por Planet Labs Inc. analizadas por AP muestran que el barco seguía encallado en la misma posición.

Si el barco que ha frenado el 10% del comercio marítimo mundial por quedarse encallado en el Canal de Suez después de entrar en él… DIBUJANDO UNA POLLA! no es la noticia del año… Yo ya no sé

Mirad el atasco que está produciendo pic.twitter.com/zO2gb9SC4Q — Isacín, por dios! 🇫🇴 (@isaacfcorrales) March 25, 2021

“Retirar el buque atascado podría tomar días o semanas”, dicen autoridades

La navegación seguirá paralizada hasta reflotar el barco, dijo el teniente general Osama Rabei, responsable de la autoridad del canal. Un equipo de Boskalis, una firma holandesa especializada en reflotar buques, llegó al lugar el jueves. Uno de los directivos de la compañía advirtió que retirar el barco podría tomar “entre días y semanas”.

“Es, por decirlo de alguna manera, una ballena muy pesada en la playa”, dijo el el presidente de Boskalis, Peter Berdowski. “Con el peso que tiene ahora, en realidad no se puede tirar para liberar el barco. Olvídense de ello”.

Bernhard Schulte Shipmanagement, la compañía que maneja al Ever Given, dijo que los 25 miembros de la tripulación están a salvo. Todos los tripulantes procedían de India, según Shoei Kisen Kaisha.

Al momento del incidente, alrededor de las 7:45 de la mañana del martes, había dos pilotos de la autoridad del canal a bordo de la embarcación para intentar guiarla por el estrecho, señaló Bernhard Schulte Shipmanagement.

Un barco navega ante un enorme carguero llamado Ever Green, tras quedarse atravesado en el Canal de Suez, Egipto, y bloquear un paso marítimo crucial para el tráfico global de mercancías. (Autoridad del Canal de Suez via AP)

Leth Agencies, proveedor de servicios del canal, dijo que al menos 150 barcos esperan a que se retire al Ever Given. Los buques cargueros que se encuentran detrás del buque atascado dentro del canal darán marcha atrás hacia el Puerto de Suez para despejar el canal, indicó Leth Agencies. Las autoridades esperan hacer lo mismo con el Ever Given una vez que quede liberado.

Evergreen Marine Corp., una enorme compañía naviera con sede en Taiwán y responsable de las operaciones del barco.

Con información de The Associated Press