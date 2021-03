Burger King criticado por tuitear ‘Las mujeres pertenecen a la cocina’ en el Día Internacional de la Mujer

Aunque las marcas buscan sumarse a las luchas sociales no siempre lo hacen de forma adecuada y tal fue el caso de Burger King, que este Día Internacional de la Mujer publicó “Las mujeres pertenecen a la cocina“, como el inicio de un hilo en Twitter.

A pesar de que la finalidad era llamar la atención para hablar de la disparidad de género en la industria gastronómica y anunciar una beca, solo lograron llamar la atención por hacerlo de forma incorrecta.

Y es que, a través de redes sociales, las y los usuarios han mostrado su enojo con la empresa de comida por la forma en que se aprovechó de este día para promocionar su marca y por cómo hicieron su anuncio.

“Las mujeres pertenecen a la cocina” fue el primer tuit que publicó la empresa para continuar diciendo en una segunda publicación “claro, si ellas lo quieren. Solo el 20 % de chefs son mujeres. Estamos en una misión para cambiar esto en la industria de los restaurantes y empoderar a nuestras empleadas a que persigan una carrera culinaria”, continúa la publicación.

Sin embargo, las y los usuarios han señalado que todo ello cabía en una sola publicación y que hicieron un uso erróneo para llamar la atención.

En un tercer tuit, la empresa decía “Nos enorgullece lanzar un programa de becas que ayudarán a que las empleadas de Burger King persigan sus sueños culinarios”.

Proof this could have even fit in one tweet

Please don’t use sexism as clickbait. The men in my mentions proves the damage you’re causing by doing this. pic.twitter.com/G0VKGgiZQp

— Becca (@BeccaBeckery) March 8, 2021