Burger King se disculpa por publicación en Twitter el Día Internacional de la Mujer

Este lunes 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y Burger King intentó publicar un mensaje para hablar sobre la disparidad de género en la industria de los restaurantes, sin embargo, lo hicieron mal y terminaron por ofrecer una disculpa por la publicación en Twitter.

Y es que la empresa había publicado “Las mujeres pertenecen a la cocina” como parte de un hilo en el que buscaban llamar la atención, sin embargo, las y los usuarios les hicieron saber su error.

A pesar de que la empresa inicialmente defendió a capa y espada que era parte de su estrategia para llamar la atención sobre la disparidad de género, las y los usuarios les hicieron saber que esa no era la forma y pidieron no recurrir a publicidad sexista.

Al final, Burger King decidió eliminar el hilo original y volver a subirlo sin la parte que fue señalada de sexista.

Asimismo enfatizaron en que decidieron eliminar la publicación original después de su disculpa.

Aquí te dejamos una captura de pantalla de la publicación original y el nuevo hilo de Twitter con el que Burger King se disculpó por su publicación en el Día Internacional de la Mujer.

We decided to delete the original tweet after our apology. It was brought to our attention that there were abusive comments in the thread and we don’t want to leave the space open for that.

— Burger King (@BurgerKingUK) March 8, 2021