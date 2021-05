Cables en mal estado causan incendio, familia dice que pedido de arreglo fue ignorado

Una familia de Charlotte está buscando respuestas y ayuda, después de ser desalojados de su apartamento en el oeste de Charlotte en medio de la noche del lunes 3 de mayo debido a un incendio.

LaShonya “Che” Farmer y su familia estaban en su apartamento cuando un incendio repentino comenzó en el dormitorio principal donde su marido estaba durmiendo alrededor de las 1:00 a.m.

Farmer estaba abajo en la sala con su hija cuando escuchó a su marido gritar. Una vez que abrió la puerta, dijo que vio llamas engullir la habitación.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

“Una vez que la puerta estaba abierta, y pudimos ver las llamas, no había manera de hacer nada. No había manera. No había nada que salvar más que nuestras propias vidas. Eso fue lo más importante”, dijo Farmer fuera de su apartamento más tarde ese día.

La familia perdió a su loro mascota, Woody, por el fuego.

Malas condiciones causan incendio en apartamentos de Charlotte

El daño se extendió a todo el apartamento.

La familia ha vivido durante casi siete años en los Apartamentos Woodcrest en la calle Seymour Drive. Farmer dijo que tenían una historia de alquilar allí antes durante un período de 20 años.

A lo largo de su historia de inquilinos, Farmer dijo que enfrentaban interrupciones de electricidad, problemas de agua y moho y otras condiciones inseguras.

Farmer dijo que sospecha que el fuego se inició debido a un cableado defectuoso, un problema entre muchos que asegura fueron reportados al propietario, quien se negó a comentar con La Noticia.

El inquilino explicó que debido a que los problemas eran tan serios, el 23 de abril fue a la Ciudad y al Condado para pedir ayuda, a través de un encargado del código de vivienda, pero el incendio ocurrió antes de que alguien pudiera venir a inspeccionar el apartamento.

Otra familia fue obligada a abandonar su casa debido al incendio.

“Nuestras familias viven en estas comunidades con estos tipos de condiciones porque somos gente de clase trabajadora, y no es correcto. Lo que vemos es un ciclo de desplazamiento como el que sucedió anoche con la familia Farmer”, dijo Jessica Moreno, organizadora de Action NC, que aboga por los derechos de los inquilinos.

Moreno compara la situación en los apartamentos Woodcrest con los apartamentos Lake Arbor; son otros apartamentos al oeste de Charlotte donde los inquilinos fueron desplazados en el 2019 después de numerosas violaciones del código.

“Desafortunadamente, va a ser difícil para los Farmers encontrar vivienda debido a las tarifas de solicitud o porque podrían no tener tres veces el alquiler en una ciudad que ya está creciendo, y los precios son demasiado altos“, dijo Moreno.

Moreno explicó que Action NC apoya a los Farmers proporcionándoles recursos sobre sus derechos. La Cruz Roja les proporcionó fondos de emergencia para que se quedaran en un hotel, pero Moreno dijo que el dinero les durará una semana como máximo.

“¿Cuántas vidas tenemos que perder para hacer una diferencia, para hacer un cambio?” Moreno concluyó.

Se puede contactar a la familia Farmer en cakecouture.che@gmail.com para obtener donaciones.

— TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR —

Ofrecen ayuda con pago del alquiler en Charlotte