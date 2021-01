Café o té: ¿qué bebida es más saludable?

El café y el té son de las bebidas más populares del mundo y también de las más saludables. Aunque ambas tienen muchos beneficios seguramente te preguntarás cuál de las dos es más saludable. Si bien las dos brindan beneficios de salud similares, tienen algunas diferencias.

Este es un vistazo en las propiedades de ambas bebidas proporcionado por Eat This, Not That, para que usted pueda decidir cuál de las dos prefieras beber.

Beneficios del café

Aunque han habido veces en que esta bebida ha recibido criticas, la mayoría de los estudios muestran resultados positivos.

El café contiene altas dosis de antioxidantes. Estos compuestos ayudan a limpiar las células de los dañinos radicales libres, reducen la inflamación y retrasan el proceso de envejecimiento.

Un estudio realizado en 2013 encontró que cuando las personas aumentaban su consumo de café en más de una taza por día durante un período de cuatro años, tenían un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 .

. Según la Fundación de Parkinson, existe una conexión clara entre el consumo de café y un menor riesgo de padecer enfermedad de Parkinson .

. El consumo de café también se ha relacionado con la prevención de la demencia y la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad hepática y el cáncer de colon.

Beneficios del té

Al igual que el café, el té es rico en antioxidantes.

El Instituto Nacional del Cáncer ha demostrado que los antioxidantes en el té hacen más lento el crecimiento de tumores cancerosos.

Un estudio de más de 100,000 adultos reveló que las personas que bebían té tres o más veces en una semana experimentan un riesgo menor de enfermedad cardiovascular .

. Ciertas investigaciones sugieren que los polifenoles del té podrían estimular las bacterias buenas en el intestino.

Un estudio de 2019 encontró que los bebedores habituales de té tenían niveles ligeramente más altos de colesterol bueno y un índice de masa corporal (IMC) más bajo.

¿Cuál de las dos bebidas es mejor?

Ambas bebidas tienen muchos beneficios para la salud siempre y cuando se beban con moderación. Elija el prefiera, ya sea frío o caliente.