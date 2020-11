Cal Cunningham felicita al senador Tillis por ganar elecciones

El candidato demócrata al Senado de Estados Unidos, Cal Cunningham, ha concedido la contienda al senador republicano en ejercicio Thom Tillis.

Cunningham, cuya campaña estuvo plagada de un escándalo de mensajes de texto y revelaciones de que tenía una relación extramarital, emitió la concesión el 10 de noviembre en una llamada telefónica a Tillis el martes.

My statement on the results of this race: pic.twitter.com/dWo5gipxw8

— Cal Cunningham (@CalforNC) November 10, 2020