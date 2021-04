Cal State LA ofrece vacunas sin cita a cualquiera mayor de 18 años

Debido a citas no cumplidas, Cal State LA, la Universidad Estatal de California, Los Ángeles, ofrece vacunas sin cita previa a cualquiera que sea mayor de 18 años.

Esto, tras el exceso de dosis de la vacuna COVID-19 que permiten a cualquier persona de 18 años o más llegar sin cita y recibir la vacuna.

La oficina de Servicios de Emergencia informó el miércoles que muchas citas de vacunas Johnson & Johnson en Cal State LA estaban disponibles.

CSULA’s mass vaccination site in East LA is allowing anyone 18 and older to walk-in for the Johnson & Johnson vaccine through Sunday with no appointment needed 9AM-7PM. @FOXLA @GDLA pic.twitter.com/Hg3Sr28knf