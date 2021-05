Caleb Kennedy, concursante de Carolina del Sur en American Idol, expulsado por video racista

Caleb Kennedy, originario de Carolina del Sur y uno de los concursantes de American Idol en su temporada 19 fue expulsado, luego de que surgiera un video racista del joven.

En las imágenes, Caleb aparece sentado junto a otra persona que lleva, aparentemente, una capucha del Ku Klux Klan, grupo de odio de extrema derecha y autodenominada supremacía blanca.

Desde su cuenta de Instagram y Twitter, el cantante de Carolina del Sur, quien tiene 16 años dio a conocer la noticia de que ya no estará más en el programa.

Hola a todos. Esto va a ser una sorpresa, pero ya no estaré en American Idol. Hay un video que ha surgido en Internet y que meustra acciones que no fueron hechas en ese sentido. Era joven y no pensé en las acciones, pero esa no es una excusa”, escribió Caleb.