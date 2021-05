California: agresor planificó quién sería su víctima

Sam Cassidy, de 57 años, fue el hombre que mató el 26 de mayo a 9 personas en San José, California, y luego se quitó la vida. Reportes policiales aseguran que el hombre seleccionó con planificación a sus víctimas.

La jefa de policía del condado de Santa Clara, Laurie Smith, le dijo a The Associated Press que Cassidy disparó 39 tiros a los fallecidos y parecía tener en mente quienes serían sus víctimas.

Smith dijo que el homicida salió de su casa con dos pistolas semiautomáticas (9mm) guardadas en una bolsa de lona negra, donde también llevaba 11 cargadores de alta capacidad.

“Al parecer, en un momento él le dijo a una de las personas allí: ‘No voy a dispararte’ (…). Y luego disparó contra otras personas. Así que imagino que hubo algún tipo de pensamiento sobre contra quién iba”, dijo Smith.

“Altamente descontento”

La Oficina del Alguacil del condado de Santa Clara emitió un comunicado el 27 de mayo para indicar que aún investigan “una razonable determinación del motivo” por el que se cometieron los homicidios contra los empleados de una instalación de tren ligero para la Autoridad de Transporte del Valle (VTA, por sus iniciales en inglés).

Basados en los recientes desarrollos de las investigaciones podemos decir que el sospechoso estaba altamente descontento con los empleados del VTA por muchos años, lo cual podría haber contribuido a que seleccionara empleados del VTA”, detalló el comunicado.

Testimonio de exesposa

La exmujer del agresor, Cecilia Nelms, dijo a The Associated Press que Cassidy tenía mal carácter y a veces le decía que quería matar a gente del trabajo, “pero yo nunca le creí, y nunca ocurrió. Hasta ahora”.

Nelms, quien estuvo casada con Cassidy por 10 años, informó que su exmarido llegaba a casa enojado por cosas que ocurrían en su puesto de trabajo.

Ella aseguró sintió miedo de él en algún momento. Sin embargo, no había tenido contacto con su exesposo en los últimos 13 años tras su divorcio.

