California en toque de queda por casos de COVID-19

Un toque de queda se ha emitido en 41 condados de California debido al aumento de casos de COVID-19 en la entidad.

En los condados donde se emitió el toque de queda habita aproximadamente el 94% de la población de California.

Estos condados se encuentran en nivel “púrpura”, el más estricto de todos los establecidos para medir el alza de contagios y las posibilidades de reapertura económica en cada localidad.

Con la medida, en 41 de 58 condados en California los habitantes deberán permanecer en casa desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.

Las excepciones a la medida son para aquellas personas que deban comprar alimentos, sacar a pasear a sus perros, recoger pedidos o atender cualquier tipo de emergencia.

El toque de queda se emitió hasta el 21 de diciembre y podría posponerse para algunos condados de California.

De hecho, el condado más grande de la entidad, Los Ángeles, podría enfrentarse a un confinamiento más severo por el repunte en casos de coronavirus y hospitalizaciones por la enfermedad.

Las autoridades de California aseguraron que los toques de queda tienen como objetivo reducir los contagios por coronavirus generados, según ellos, por un aumento en la socialización.

Con la medida, los bares y otros sitios de distracción permanecerán cerrados.

Una gran cantidad de personas se reúne sin atender los controles —no usa mascarillas, no respeta el distanciamiento social, a menudo en lugares cerrados— y muchas de estas cosas ocurren durante la noche , declaró el doctor Mark Cullen, experto en enfermedades infecciosas, a The Associated Press .

California tiene 40 millones de habitantes y con el toque de queda, al menos 36 millones de personas se verán obligadas a respetar la nueva medida de confinamiento.