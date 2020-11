El sábado a las 10 de la noche comienza a regir el toque de queda dispuesto en California para frenar el rápido avance del COVID-19.

La medida, anunciada por el gobernador Gavin Newsom estará vigente por un mes en todo el territorio del estado. Es decir, funcionará del 21 de noviembre al 21 de diciembre, pero pudiera ser extendida si las tasas de infecciones no mejoran.

El encendido de alarmas tuvo lugar días después de que California llegó al millón de casos de COVID-19. Adicionalmente, ha habido un incremento en las hospitalizaciones, indicador de que la crisis se está agravando.

“Debido al incremento en el número de casos de COVID-19, California tendrá una orden de confinamiento limitada. Desde ahora todos los comercios no esenciales deben cerrar sus puertas entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana”, aseguró Newsom en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Due to the rise in #COVID19 cases, CA is issuing a limited Stay at Home Order.

Non-essential work and gatherings must stop from 10pm-5am in counties in the purple tier.

This will take effect at 10pm on Saturday and remain for 1 month.

Together–we can flatten the curve again.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) November 19, 2020