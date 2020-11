Hasta hace poco California era el estado con más casos de coronavirus, pero Texas lo superó. Aun así, hoy se convirtió en el segundo estado con más de un millón de casos de COVID-19, de los cuales el 60% afecta a latinos.

Los latinos de California representan el 39% de la población y más del 60% de los contagios, según cifras que maneja The Associated Press.

California, con 40 millones de habitantes, se sumó a Texas en superar el millón de contagios de COVID-19. Las causas de tantos contagios son diversas.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Luego de los primeros casos de COVID-19 registrados en Estados Unidos, California registró el primer caso no asociado con gente que había viajado. Rápidamente, con el confinamiento establecido desde el 19 de marzo, se contuvo la propagación del virus gracias a los negocios y escuelas cerradas.

No obstante, California enfrentó los mismos problemas que otros estados. Escasez de equipo protector para empleados del sector de la salud, falta de pruebas diagnósticas o resultados rápidos, así como limitaciones en el rastreo de contactos. Esto, sumado a un inevitable relajamiento de las restricciones y a la necesidad de muchas personas de trabajar en tareas esenciales sin protección, se aumentaron de nuevo los contagios.

Durante meses el virus ha afectado la economía y golpeado en forma desproporcionada a los pobres y a los latinos.

“La tragedia de todo esto es que los pacientes se contagian en el trabajo, vienen para hacerse la prueba y no se les permite regresar a su trabajo hasta que reciben un resultado negativo. Tenemos pacientes que perdieron sus trabajos y sus casas”. Así lo detalló Jim Mangia, presidente y director ejecutivo del St. John’s Well Child and Family Center.

Tragedias del COVID-19 en California tienen nombres de latinos

Hace un mes, Antonio Gómez III era un hombre saludable de 46 años que junto con su esposa y tres hijos trataban de encontrar un equilibrio entre el trabajo y la crianza en pandemia.

Esta semana, lucha por respirar tras una batalla de tres semanas con el virus. Gómez dice que bajó la guardia y se vio con sus padres, tras lo cual pasó a ser uno del millón de casos de COVID-19 confirmados en California.

“A pesar de los riesgos, decidimos invitar a mis padres por unos días para pasar un tiempo juntos”, relató Gómez respirando con la ayuda de un tanque de oxígeno. “De algún modo, mi padre se había contagiado y trajo el virus a mi casa”.

El padre de Gómez fue el primero en reflejar síntomas, tras se detectado el virus estuvo internado cinco días. La madre y esposa de Gómez también se contagiaron, pero ambas se recuperaron en casa.

Gómez tiene muchas razones para sentirse agradecido en el Día de Acción de Gracias. Pero lo celebrará solo con su esposa e hijos.

“Estoy convencido de que me equivoqué al permitir que viniesen mis padres”, admitió. “Quiero que la gente lo piense dos veces, que sepa el riesgo que se corre al reunir a la familia aunque sea por unas horas el Día de Acción de Gracias o para la Navidad. Las consecuencias reales las sufren no solo la familia y los amigos, sino la sociedad entera y todo el que trata de combatir esto”.

LEER TAMBIÉN: Consejos para celebrar Acción de Gracias: Expertos dicen que es importante para la salud

Consciente de que la gente está cansada de los encierros, las autoridades sanitarias exhortan a la población a evitar las reuniones durante las festividades de fin de año, en que se tiende a pasar más tiempo adentro, donde el virus se propaga más fácilmente.

Desarrollado por La Noticia con información de AP.