California regalá $116 millones en premios por ponerse vacuna COVID

Como te hemos contado, son varios los estados que están ofreciendo premios millonarios para sus habitantes vacunados y ahora se suma California, que regalará $116 millones en premios de la vacuna COVID.

Y esta cantidad no debe tomarse a la ligera, pues hasta el momento, es el estado que está regalando la mayor cantidad de premios en efectivo para vacunas del país.

Esto es un intento del gobernador por terminar de vacunar a todos sus habitantes, siendo el estado más poblado de Estados Unidos y donde se busca volver a abrir por completo sus actividades el próximo mes.

El gobernador, Gavin Newsom, anunció este jueves los premios que también incluyen el premio de la vacuna individual más alto del país, siendo de $1.5 millones.

¿Si ya me vacune, puedo participar en los premios? De acuerdo con las autoridades, sí, las personas que ya han sido vacunadas serán elegibles.

De acuerdo con AP, el gobierno estima que cerca de 12 millones de californianos mayores de 12 años aún no han sido vacunados.

Estos premios buscan que la gente no pierda interés en las vacunas, pues desde que las tasas de infección han disminuido en el país, el ritmo de las vacunas también ha bajado considerablemente.

Esta estrategia es esencial para California, pues se espera que la reapertura total ocurra el 15 de junio.

¿Cuándo se llevarán a cabo los premios por ponerse la vacuna covid en California? De acuerdo con AP, será el mismo 15 d ejunio cuando se lleven a cabo los sorteos para otorgar el premio mayor a 10 personas vacunadas.

El gobernador espera que estos incentivos lleven a que más del 70 % de la población reciba la vacuna.

AP señaló que, en California, el 63 % de los 34 millones elegibles para ser vacunados, ya han tenido al menos una dosis.

Además de las 10 personas que reciban el premio mayor, otras 30 personas ganarán $50,000 cada una, cuyos sorteos se realizarán a partir del 4 de junio.

Cualquier persona de 12 años o mayor que haya recibido al menos una dosis será elegible y los próximos 2 millones de personas que se vacunen recibirán tarjetas de regalo de $50.

De acuero con el programa, llamado Vax for the Win, no necesitas ser residente de Estados Unidos para ganar, solo debes: vivir en California, ser mayor de 12 años y tener al menos 1 dosis, por lo que el estatus migratorio es irrelevante.

Otros estados como Nueva York están rifando becas completas para niños de 12 a 17 años para universidades públicas y colegios del estado, mientras que Ohio anunció esta semana el primer ganador de $1 millón en Vax-A-Million.

Revisa todos los detalles de Vax for the Win en: https://covid19.ca.gov/vax-for-the-win/

CA is launching a $116.5 MILLION GIVEAWAY for vaccinated Californians!



$15 MILLION in cash prizes for 10 winners selected 6/15



$50k for winners on 6/4 & 6/11



Already vaccinated? You’re entered.



Not vaccinated? Next 2 million that get fully vaccinated can ALSO get a $50 card.