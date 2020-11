California, segundo estado con un millón de casos de COVID-19

De acuerdo con The Associated Press , California se convierte en el segundo estado del país que supera el millón de contagios de COVID-19 .

El estado de la costa occidental estadounidense superó el 12 de noviembre el millón de casos de coronavirus.

Justo un día antes, el 11 de noviembre, Texas se convirtió en la primera entidad de Estados Unidos con más de un millón de casos de coronavirus.

En California, las disparidades raciales en el padecimiento de la enfermedad son uno de los problemas que enfrentan minorías étnicas como los latinos.

39% de la población californiana es latina; sin embargo, los casos de coronavirus en personas de esta etnia superan el 60% de los contagios.

La tragedia de todo esto es que los pacientes se contagian en el trabajo, vienen para hacerse la prueba y no se les permite regresar a su trabajo hasta que reciben un resultado negativo , declaró a The Associated Press el presidente y director ejecutivo del St. John’s Well Child and Family Center , Jim Mangia.

Ahora, las familias estadounidenses, sin importar su raza o etnia, se enfrentan al conflicto entre respetar el distanciamiento social o celebrar la Navidad y el Día de Acción de Gracias como todos los años.

El contexto para el final del año 2020 no es favorable en Estados Unidos en cuanto al control de la pandemia. Justamente, durante los primeros días de noviembre, se han roto continuamente los récords de casos diarios que se registraban en el país.

Un latino entrevistado por The Associated Press contó que reunirse en familia le acarreó el contagio con el coronavirus y ahora comprende el riesgo de celebrar las fiestas de los últimos meses del año como se hacía antes.

Quiero que la gente lo piense dos veces, que sepa el riesgo que se corre al reunir a la familia aunque sea por unas horas el Día de Acción de Gracias o para la Navidad. Las consecuencias reales las sufren no solo la familia y los amigos, sino la sociedad entera y todo el que trata de combatir esto , contó Antonio Gómez III a la agencia de noticias.